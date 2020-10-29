Росія не дозволить ОБСЄ взяти АК-1 і АК-2 в оточення, – Гай

Якщо контроль над ділянкою російсько-українського державного кордону буде переданий міжнародним структурам, ОБСЄ чи ООН, два російські "армійські корпуси" фактично опиняться в оточенні.

З цієї причини Російська Федерація ніколи не дасть згоди на це. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

"Росія не піде на такий варіант з багатьох причин. По-перше, Росія зараз взагалі не зацікавлена в поверненні нам окупованих територій тільки заради повернення. Вони використовують окуповані території як тактичний інструмент для досягнення в майбутньому своєї стратегічної мети – геополітичне повернення України до РФ", – сказав він.

За словами офіцера, друга причина полягає в тому, що в разі встановлення контролю над кордоном збройні формування РФ на окупованій території, зокрема, АК-1 та АК-2, будуть позбавлені військової і матеріальної підтримки.

"Ці "армійські корпуси" складаються з місцевих і з регулярних формувань РФ, де всі командири до рівня взводу є росіянами. Як ви вважаєте, Росія дасть згоду залишити своїх військових без можливості постачання, без можливості вийти на кордони Росії? Ні, тому що фактично їхнє угрупування опиниться в оточенні", – пояснив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що проблему порядку виконання пунктів Мінських угод про проведення виборів на окупованому Донбасі й відновлення контролю України над непідконтрольною ділянкою російсько-українського державного кордону можна розв'язати.