Росія може ввести війська в Білорусь: у РНБО назвали дату

Після 1 листопада цього року Російська Федерація може ввести свої війська на територію Білорусі, де нині тривають протести проти влади.

Водночас такі дії країни-агресора можуть стати великим викликом для України, Польщі та Литви. Про це під час Київського безпекового форуму 23 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає "РБК-Україна".

На його думку, нині складно говорити про те, чи зможе білоруський народ здобути перемогу над режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, адже Росія робитиме все можливе, щоб впливати на процеси всередині сусідньої країни.

"Вони впливали там постійно, через економічні фактори. Зараз будуть вирішувати питання залежно від того, як розвиватиметься ситуація після 1 листопада – виборів у Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити своїми військами на території Білорусі", – підкреслив Данілов.

Він зазначив, що Росія ніколи не приховувала планів щодо свого бажання повернути вплив в Україні та Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дискусії, організованої Українським конгресовим комітетом Америки, Олексій Данілов заявив, що, враховуючи безпекову ситуацію в Європі та світі загалом, масштабна агресія Росії проти України цілком ймовірна вже в найближчі місяці.