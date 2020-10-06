Гай озвучив план Росії щодо Донбасу

Російська Федерація має чіткий план щодо переговорів по Донбасу і "протягуватиме" його на будь-якій зустрічі.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ветеран АТО, журналіст, військовий експерт Мирослав Гай. "Ми чітко знаємо, чого добивається Росія", – заявив він.

"Російська Федерація добивається змін до Конституції України, закріплення особового статусу, легалізації збройних регулярних формувань Російської Федерації під виглядом "народної міліції" "Л/ДНР". Фактично, щоб ми взяли ці території на власне утримання на умовах Росії", – перерахував Гай.

Він також додав, що, на його думку, всі основні позиції, що озвучуються під час мінського переговорного процесу, виходять саме з російської, а не з української сторони. Зокрема, за словами офіцера, списки на обмін полоненими також були подані Росією в односторонньому порядку.

Як писав OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук мав "послати під три чорти" ультиматуми з боку Росії.