Російський бітум возили в Україну контрабандою всупереч санкціям, – експерт

8 жовтня російська влада зняла заборону на експорт в Україну деяких нафтопродуктів, в тому числі, і бітуму. Проте до цього кілька років його ввозили в країну нелегально. Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Нещодавно стало відомо, що російська влада 8 жовтня офіційно дозволила експортувати бітум в Україну. Робити це можуть фірми, що мають спеціальний дозвіл, виданий Мінекономрозвитку РФ. А ввозити продукт в країну можна тільки через "ЛНР" і "ДНР".

"Як кажуть учасники ринку, і до цього російський бітум вільно "перетікав" в Україну - контрабандою. Ряд компаній, які мають зв'язки у вищих ешелонах влади, використовуючи так звану схему реекспорту через треті країни, вільно ввозили велику кількість цього будівельного матеріалу, при цьому не сплачуючи мита та інші податки"- пише Дмитро Марунич.

За його словами, на митниці схему знають, оскільки вона дуже проста. Бітум ввозили в цистернах за підробленими документами, а вже на митній території України відбувалася підміна паперів на ті, які свідчать про ввезення бітуму незабороненим постачальником. В основному бітумовози йшли з російської сторони через прикордонні переходи "Соловей" - "Тополя" (Харківська обл) і "Суземка" – "Зернове" (Сумська обл).

За даними аналітиків, тільки за 2019-2020 роки компанії змогли нелегально переправити в Україну понад 200 тисяч тонн контрабандного бітуму вартістю понад 4 млрд. грн.

Далі незаконно ввезений російський бітум продавався в рази дорожче собівартості підприємствам, які беруть участь в ремонтах за бюджетні гроші автомобільних доріг в різних областях України.

Також експерт повідомив, що по деяких з фірм вже відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України.

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