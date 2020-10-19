Російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ поблизу Луганського – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 19 жовтня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Вони відкрили вогонь у районі Луганського Донецької області з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Також поблизу Авдіївки було виявлено ворожий безпілотник. Українські воїни знешкодили його за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

"Ворожі провокації не несли загрози, тому наші воїни у відповідь вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", – уточнили в штабі.

Обстріл вівся в районі Луганського. liveuamap.com

Facebook штабу ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів обстрілювали позицій ЗСУ на Донбасі. Також було зафіксовано прольоти ворожих безпілотників.