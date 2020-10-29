Росії не потрібно блокування переговорів по Донбасу, – Гармаш

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи 28 жовтня українська і російська сторони домовилися про інтенсифікацію мінського переговорного процесу, сьогодні Росія не зацікавлена в його блокуванні.

Російська сторона вже представила свій план, українська сторона озвучить свій варіант за 2 тижні. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Думаю, в результаті повинен бути компромісний документ, в повному варіанті не буде прийнятий ні наш, ні їх проект. Але зараз важливо розблокувати діалог, зокрема, в гуманітарній підгрупі і в безпековій підгрупі, і зберегти переговорний майданчик", – підкреслив він.

У цьому контексті Гармаш зауважив, що в даний час Росія не зацікавлена в блокуванні переговорного процесу, оскільки в грудні Верховна Рада України повинна пролонгувати закон про "особливий статус" Донбасу.

Він повідомив про те, що на засіданні ТКГ було погоджено відкриття двох КПВВ – в Щасті і в Золотому.

Відповідаючи на питання, чи погодиться російська сторона віддати контроль над ділянкою російсько-українського кордону на Донбасі міжнародним силам, Гармаш сказав: "Ідея хороша, вона не суперечить "Мінську", але я не бачу бажання Росії взагалі розв'язати конфлікт сьогодні, вона заблокує це рішення".

Він додав, що подібні питання не є компетенцією ТКГ і можуть бути узгоджені тільки в форматі саміту глав держав.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що проблему порядку виконання пунктів Мінських угод про проведення виборів на окупованому Донбасі і відновлення контролю України над непідконтрольною ділянкою українсько-російського державного кордону можна вирішити.