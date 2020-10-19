Родичі загиблих у катастрофі літака МАУ подали позов проти Ірану в США
Деякі родичі загиблих пасажирів збитого іранськими військовими Boeing 737 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", подали позов проти Ірану до Федерального суду у Вашингтоні.
Про це йдеться у пресрелізі вашингтонської юридичної фірми Herischi&Associates, яка забезпечуватиме юридичний супровід справи, передає "Європейська правда". Зазначається, що позов ініціювали рідні американців, життя яких забрала катастрофа.
У документі Іран, а також Корпус вартових Ісламської революції звинувачують у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації, замовчуванні фактів і приховуванні та знищенні ключових доказів. Підкреслюється, що позов готували у координації з іншими схожими позовами проти Ірану.
"Позивачі сподіваються, що ця справа буде дієвим кроком для притягнення винних до відповідальності. На жаль, родичі жертв не мають жодної довіри до розслідування цього злочину тими, хто його і скоїв, та здатності іранської судової системи вершити правосуддя", – йдеться у релізі юрфірми.
Додамо, що Україна теж веде перемовини з Іраном разом із іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту збитого літака, однак не може перешкоджати родичам загиблих українців подавати такі ж позови, якщо вони захочуть це зробити. Водночас подавати особистий позов і розраховувати на компенсацію за підсумками перемовин на державному рівні – юридично неможливо.
Нагадаємо, що 19 жовтня українська делегація прибула до Ірану для з'ясування деталей та обставин трагедії авіакатастрофи літака МАУ. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів про деталі візиту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні ящики" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їх передачі Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.
Пізніше Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ.