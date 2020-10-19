Родичі загиблих у катастрофі літака МАУ подали позов проти Ірану в США

Деякі родичі загиблих пасажирів збитого іранськими військовими Boeing 737 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", подали позов проти Ірану до Федерального суду у Вашингтоні.

Про це йдеться у пресрелізі вашингтонської юридичної фірми Herischi&Associates, яка забезпечуватиме юридичний супровід справи, передає "Європейська правда". Зазначається, що позов ініціювали рідні американців, життя яких забрала катастрофа.

У документі Іран, а також Корпус вартових Ісламської революції звинувачують у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації, замовчуванні фактів і приховуванні та знищенні ключових доказів. Підкреслюється, що позов готували у координації з іншими схожими позовами проти Ірану.

"Позивачі сподіваються, що ця справа буде дієвим кроком для притягнення винних до відповідальності. На жаль, родичі жертв не мають жодної довіри до розслідування цього злочину тими, хто його і скоїв, та здатності іранської судової системи вершити правосуддя", – йдеться у релізі юрфірми.

Додамо, що Україна теж веде перемовини з Іраном разом із іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту збитого літака, однак не може перешкоджати родичам загиблих українців подавати такі ж позови, якщо вони захочуть це зробити. Водночас подавати особистий позов і розраховувати на компенсацію за підсумками перемовин на державному рівні – юридично неможливо.

Нагадаємо, що 19 жовтня українська делегація прибула до Ірану для з'ясування деталей та обставин трагедії авіакатастрофи літака МАУ. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів про деталі візиту.

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