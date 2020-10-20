Рідним загиблих у катастрофі Ан-26 курсантів виплатили компенсації
Кабінет міністрів та Міністерство оборони України зокрема здійснили виплату компенсацій родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook, наголосивши, що питання було вирішено 19 жовтня обласними військовими комісаріатами Сухопутних військ ЗСУ. Йдеться про переказ одноразової грошової допомоги.
"Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму (понад 1,5 млн грн. – Ред.), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додали, що робота урядової комісії та технічне розслідування катастрофи літака АН-26Ш продовжаться. Відтак родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Втім у Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.