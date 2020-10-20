Рідним загиблих у катастрофі Ан-26 курсантів виплатили компенсації
Одразу після трагедії президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій порушив питання виплат сім'ям жертв
Перші кошти для цього Міноборони переказало 17 жовтня
Близькі членів екіпажу отримають гроші лише після завершення розслідування
Кабінет міністрів та Міністерство оборони України зокрема здійснили виплату компенсацій родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook, наголосивши, що питання було вирішено 19 жовтня обласними військовими комісаріатами Сухопутних військ ЗСУ. Йдеться про переказ одноразової грошової допомоги.
"Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму (понад 1,5 млн грн. – Ред.), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додали, що робота урядової комісії та технічне розслідування катастрофи літака АН-26Ш продовжаться. Відтак родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели похвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Втім у Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.
Згодом віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.