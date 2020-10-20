Рідним загиблих у катастрофі Ан-26 курсантів виплатили компенсації

Кабінет міністрів та Міністерство оборони України зокрема здійснили виплату компенсацій родинам курсантів, загиблих в авіакатастрофі Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook, наголосивши, що питання було вирішено 19 жовтня обласними військовими комісаріатами Сухопутних військ ЗСУ. Йдеться про переказ одноразової грошової допомоги.

"Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму (понад 1,5 млн грн. – Ред.), встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що робота урядової комісії та технічне розслідування катастрофи літака АН-26Ш продовжаться. Відтак родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

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