Прокуратура зайнялася знищеними окупантами культурними та природними об'єктами Криму

Українські правоохоронці розслідують шість кримінальних проваджень щодо 15 фактів, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища в анексованому Росією Криму, незаконним видобутком там корисних копалин, в тому числі порушеннями екологічних норм при будівництві Керченського моста.

Процесуальне керівництво в цих справах здійснюється прокуратурою АР Крим та м.Севастополя, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що серед виявлених порушень окупантів у сфері археологічної спадщини – проведення масштабних робіт на пам'ятці національного значення "Ханський палац" у Бахчисараї та знищення стародавніх об'єктів під час незаконного видобутку піску.

Пресслужба ОГП розповіла, що питання порушення екологічних норм, неправомірного використання, знищення природних об'єктів і культурних цінностей, а також незаконного ведення господарської діяльності на території окупованого Криму обговорили на контрольно-пропускному пункті в'їзду/виїзду "Каланчак". На засіданні був присутній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Гюндуз Мамедов gp.gov.ua

Виїзна нарада органів прокуратури та правопорядку АР Крим, представників центральних і регіональних органів виконавчої влади відбулася на адміністративному кордоні.

"Збройний конфлікт між Україною і РФ почався з окупації півострова та продовжився на сході. Його наслідки жахливі і трагічні. Крім вбивств, насильницьких зникнень, тортур, примусової депортації, паспортизації, мілітаризації дітей, є і грубі порушення в екологічній сфері, знищення археологічних і культурних об'єктів.

Будь-яке збагачення РФ за рахунок природних ресурсів і культурної спадщини Криму є тяжким військовим злочином, і він не має термінів давності", – зазначив Мамедов.

На КПВВ "Каланчак" gp.gov.ua

Учасники наради вказали на необхідність оцінки залишків корисних копалин на окупованому півострові, створення повного реєстру культурних цінностей місцевого та загальнодержавного значення, а також методики встановлення розміру заподіяної шкоди.

Крім того, проблемним залишається здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного ведення господарської діяльності на території окупованого Криму низкою іноземних суб'єктів. Це обумовлено особливостями правового регулювання таких правовідносин.

"Каланчак" gp.gov.ua

В Офісі генпрокурора пояснили, що зараз законодавством не визначено правовий статус юридичної особи в АР Крим і не встановлено заборону на здійснення діяльності в критично важливих для держави сферах, не запроваджена відповідальність за незаконну економічну діяльність. Учасники наради планують ініціювати внесення змін до законодавства.

Спільне засідання чиновників gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Мінреінтеграції заявили, що Російська Федерація почала ставити ультиматум іншим державам через голосування в ООН за резолюцію по Криму ще два роки тому.