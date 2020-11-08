Резніков запропонував створити нову підгрупу в ТКГ

Для врегулювання ситуації на окупованих частинах українського Донбасу в Тристоронній контактній групі необхідно створити п’яту робочу підгрупу. Вона має займатися питаннями підготовки повернення контролю над кордоном із Росією в тих місцях, у яких зараз його немає.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков. За його словами, один із пунктів Комплексу заходів на виконання Мінських домовленостей чітко говорить, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати робочі підгрупи.

Так, політик назвав "помилкою" те, що під час укладення згаданого документа 12 лютого 2015 року, в розпал боїв регулярних частин Збройних сил Російської Федерації проти України за Дебальцеве, Київ погодився на єдиний пункт, який визначає послідовність виконання цих заходів.

Зокрема, підкреслив Резніков, йдеться про те, що "відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту… має розпочатися першого ж дня після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання" на окупованих територіях, водночас за умови виконання ще низки вимог.

"І ця помилка сьогодні не дає можливості нам продуктивно рухатися у вирішенні цього завдання. Тому, якщо Росія дійсно налаштована на завершення цієї гібридної війни і припинення конфлікту з сусідньою Україною, вона має зрозуміти, що доведеться йти на поступки і дати можливість проконтролювати кордон", – зауважив він.

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переконаний, що це буде, зокрема, в прямому інтересі представників країни-агресора.

"Якщо вони не довіряють безпосередньо прикордонній службі України, ми готові шукати компромісний варіант, коли буде посередник у ролі міжнародного представництва. Наприклад, додаткова місія ОБСЄ зі збільшеним, розширеним мандатом", – пояснив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях. Таку заяву він зробив під час поїздки на Луганщину. Водночас додав, що потрібно багато чого зробити для модернізації кордону, щоб були технічні та інформаційні інструменти для захисту від ворога.