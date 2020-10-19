Резніков про амністію на Донбасі: ми будемо її проводити, і не треба боятися

Кирило Лютий Розслідування 22:37, 19.10.2020 Оновлено: 22:49, 19.10.2020

У процесі реінтеграції Донбасу українська влада буде змушена провести амністію, але вона буде незастосовна до тих, хто причетний до воєнних злочинів.

Про це розповів віцепрем'єр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", опублікованому в понеділок, 19 жовтня.

Він заявив, що "ми будемо її [амністію] проводити, і не треба боятися цього слова". Резніков зазначив, що амністія є однією з обов'язкових умов перехідного правосуддя.

"Це означає, що воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності не можуть бути амністовані за жодних умов. Ті, хто холоднокровно організовував і здійснював убивства, катував, мародерствував, не можуть бути амністовані за жодних умов. І навіть гіпотетичне ухвалення Україною якогось закону, умовно кажучи, про "тотальну амністію" (як багато хто інтерпретує) суперечило б міжнародним принципам і конвенціям", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.

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