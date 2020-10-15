Радник мера Кривого Рогу причетний до розкрадання бюджетних коштів – ЗМІ

Один із радників мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, Костянтин Павлов, може бути причетний до розкрадання бюджетних коштів.

Він колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" в 7 і 8 скликанні парламенту, передає сайт Політрада.

За інформацією журналістів, близькими до Павлова виявилися відразу кілька компаній, які отримують підряди від міської влади. Він міг лобіювати діяльність ТОВ "Весташляхбуд" – головної фірми в місті, яка займалася ремонтом доріг.

Ще однією прокладкою для відмивання грошей може служити КП Криворізької міськради "Сансервіс", яке надає послуги з ландшафтного дизайну. За останні 2 роки з місцевого бюджету було витрачено 155 млн грн на поліпшення зовнішнього вигляду, але в місті нічого практично не змінилося, вважають журналісти.

"Близько 110 млн грн з місцевого бюджету було витрачено на електромонтажні роботи, які проводило ТОВ "НВК Кріворіжелектромонтаж". За гроші платників податків було зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення, а й на цьому проекті, швидше за все, були вкрадені гроші. Слідство вважає, що вартість робіт завищена вдвічі", – йдеться в розслідуванні.

Журналісти стверджують, що окремим проектом для команди Вілкула стали ліфти, а вони "просто не витримують критики городян". Філії "Дніпроліфт" і "Одесаліфт" ПрАТ "ВО Стальканал-Силур" тільки на обслуговуванні і ремонт ліфтів за останніх 2 роки могли отримати з місцевого бюджету понад 170 млн грн.

"Фактично ситуація в цьому напрямку так і не змінилася. Тим більше, що з ліфтами "працювати" дуже зручно – їх постійно ремонтують, а вони в свою чергу постійно поламані", – підсумували в медіа.