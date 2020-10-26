На Харківщині п'яний українець у шльопанцях намагався перейти кордон із РФ. Фото

У Харківській області прикордонники затримали п'яного українця, який намагався незаконно перетнути кордон із Росією в обхід пункту пропуску.

Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомила пресслужба ДПСУ на офіційному сайті. У відомстві зазначили, що чоловік був узутий у літні шльопанці.

"Прикордонний наряд відділу Дергачі зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, що недалеко від кордону. Чоловік подорожував у літніх шльопанцях, очевидно, забувши надягнути черевики, бо був п'яний", – ідеться в повідомленні.

Затриманим виявився житель Покровська Донецької області. Він пояснив, що хотів скоротити дорогу в Росію. Документів, крім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення щодо яких ухвалюватиме суд.

У прикордонній службі нагадали, що з 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію РФ лише за закордонними паспортами і в установлених пунктах пропуску.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Сумщині прикордонники та СБУ розкрили дві контрабандних схеми на 3 млн гривень із незаконним переміщенням товарів через українсько-російський кордон.