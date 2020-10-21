Путін не потрібен у 'Кримській платформі', – Кравчук

Участь Російської Федерації у "Кримській платформі", що може бути створена, не є обов’язковою.

Таку заяву в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV зробив перший президент України, глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. "Я не думаю, що, коли йдеться про "Кримську платформу", потрібно обов’язково туди саджати Росію. Принаймні на перших порах", – сказав він.

Як пояснив перший президент, перш за все, Україна повинна визначити цілі, завдання та форми нового переговорного майданчика із "країнами великої політичної ваги". Коли ці питання будуть узгоджені, можна буде говорити й про залучення Росії.

Проте, на думку Кравчука, участь або не участь РФ у "Кримській платформі" не є принциповою. "Світ має зважати на інтереси всього світового співтовариства, а не якоїсь окремої країни", – зауважив він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Леонідом Кравчуком читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, під час щорічного звернення до Верховної Ради 20 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував створення "Кримської платформи".