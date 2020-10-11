Путін не хоче шукати спільну мову з Зеленським, – Портников

Президент Росії Володимир Путін не має наміру знаходити спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портников. "У Путіна немає думки, що він взагалі має знаходити спільну мову з будь-яким українським президентом, тому що для нього президент України – це просто керівник територій, які були відібрані Заходом у Росії", – наголосив він.

Враховуючи це, журналіст назвав "наївними і дитячими" сподівання Зеленського на діалог із Путіним. "Ця проблема не має мирного вирішення, поки Володимир Путін є президентом Росії", – підкреслив він.

Разом з тим Портников звернув увагу на те, що великою мірою саме завдяки подібним "дитячим" сподіванням електорату Зеленського про можливість діалогу з Кремлем та досягнення миру на Донбасі він був обраний на посаду президента.

"Наскільки я розумію, Володимир Зеленський вважає, що він має демонструвати своєму електорату, що він здійснює зусилля по пошуку шляхів мирного вирішення проблеми на Донбасі", – припустив журналіст.

Повну версію бліцінтерв’ю з Віталієм Портниковим читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.