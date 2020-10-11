Путін не хоче шукати спільну мову з Зеленським, – Портников
"Керівництво Росії вважає Україну своєю територією, що свого часу була відібрана Заходом"
"Допоки на чолі РФ перебуває Володимир Путін, проблема Донбасу не має вирішення"
Президент Росії Володимир Путін не має наміру знаходити спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.
Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портников. "У Путіна немає думки, що він взагалі має знаходити спільну мову з будь-яким українським президентом, тому що для нього президент України – це просто керівник територій, які були відібрані Заходом у Росії", – наголосив він.
Враховуючи це, журналіст назвав "наївними і дитячими" сподівання Зеленського на діалог із Путіним. "Ця проблема не має мирного вирішення, поки Володимир Путін є президентом Росії", – підкреслив він.
Разом з тим Портников звернув увагу на те, що великою мірою саме завдяки подібним "дитячим" сподіванням електорату Зеленського про можливість діалогу з Кремлем та досягнення миру на Донбасі він був обраний на посаду президента.
"Наскільки я розумію, Володимир Зеленський вважає, що він має демонструвати своєму електорату, що він здійснює зусилля по пошуку шляхів мирного вирішення проблеми на Донбасі", – припустив журналіст.
Повну версію бліцінтерв’ю з Віталієм Портниковим читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.