Проти суддів КСУ відкрили кримінальне провадження про спробу захоплення влади, – Юрчишин

Борис Бондар Розслідування 15:27, 30.10.2020 Оновлено: 15:49, 30.10.2020

Проти суддів Конституційного суду зареєстровано кримінальне провадження за статтею про спробу захоплення влади.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він уточнив, що провадження відкрили за його заявою.

За словами нардепа, матеріали справи подано до Державного бюро розслідувань.

"У межах цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, чи є змова задля захоплення влади. Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідуванням НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва. Там вовчі судді зізнаються, що вже "захопили КСУ", – написав Юрчишин.

Він також припустив, що результатом розслідування може стати усунення причетних без руйнування інституцій. Після чого місця суддів займуть гідні кандидати, відібрані через конкурс.

Нардеп повідомив про кримінальне провадження проти суддів КСУ
Facebook Ярослава Юрчишина

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