Проти суддів КСУ відкрили кримінальне провадження про спробу захоплення влади, – Юрчишин
Проти суддів Конституційного суду зареєстровано кримінальне провадження за статтею про спробу захоплення влади.
Про це повідомив у Facebook народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він уточнив, що провадження відкрили за його заявою.
За словами нардепа, матеріали справи подано до Державного бюро розслідувань.
"У межах цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, чи є змова задля захоплення влади. Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідуванням НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва. Там вовчі судді зізнаються, що вже "захопили КСУ", – написав Юрчишин.
Він також припустив, що результатом розслідування може стати усунення причетних без руйнування інституцій. Після чого місця суддів займуть гідні кандидати, відібрані через конкурс.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.
КСУ дав офіційне пояснення скандальному рішенню про декларації.
30 жовтня за будівлею КСУ пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення.