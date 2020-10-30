Проти голови КСУ розпочато кримінальне провадження за держзраду

Проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького розпочато кримінальне провадження за фактом можливого самовільного зайняття земельної ділянки в окупованому Криму, а також державної зради.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. В.о. директора ДБР Олексій Сухачов зазначив, що за даними слідства, у 2018 році Тупицький, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому земельну ділянку, тим самим визнавши повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки.

"Так, він можливо вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої", – відмічено в повідомленні.

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