Прокуратура, крім обстрілу терористів, назвала ще три версії пожеж на Луганщині

За фактами масштабних лісових пожеж у Луганській області прокуратура відкрила сім кримінальних проваджень, розглядається чотири основні версії події.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України. За даними слідства, 30 вересня 2020 на Луганщині зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнилося погодними умовами і сильним вітром.

Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 КК України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж. Основних із них чотири: обстріли незаконними збройними формуваннями, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, а також необережне поводження з вогнем.

Місцеві прокуратури Луганської області проводять усі необхідні слідчі дії.

У повідомленні зазначили, що з метою документування злочинів працюють більше 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій у зоні пожеж, допитано 58 осіб – свідків і потерпілих.

Роботу правоохоронців ускладнюють триваючі пожежі і задимлення території.

Станом на 19:00 1 жовтня 2020 року кількість загиблих становила 11 осіб, 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом доправили до медустанов для надання першочергової допомоги.

Загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежами, встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, із них 116 ліквідовано, вогонь спричинив вибухи боєприпасів у Станиці Луганській. Також 11 людей загинули, 17 постраждали, 120 врятовані.