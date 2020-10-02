Пріоритет посадки дали другому борту, на якому був син командувача ВПС України, – Кучер про катастрофу Ан-26

Член державної комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 ЗСУ Олексій Кучер заявив, що до катастрофи було посаджено інший літак, на борту якого перебував син командувача ВПС України Сергія Дроздова.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він розповів, що пріоритет посадки нібито було віддано іншому борту, а не тому, що був несправний.

"Пріоритет посадки було дано другому борту, який був справний. На іншому був син пана Дроздова. На момент посадки першого борта було відомо, що другий несправний. За наявності цієї інформації якому борту вони мали дати пріоритет на посадку?" – запитав він командувача ВПС.

Дроздов, зі свого боку, підтвердив, що його син справді був на борту літак, який сів. Водночас він уточнив, що Ан-26 із несправностями ще мав виконати розворот і зайти на посадку.

"Якщо людина не розбирається в порядку виконання польотів, їх організації, не варто робити поспішних висновків. Літак, який був на посадці на віддаленні 4 км, або літак, який ще має летіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку? Порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", – відповів він Кучеру.

Командувач додав, що особисто не давав жодних вказівок керівникові польоту. Також він зазначив, що пріоритет віддається літаку з поломками, якщо є запит на екстрену посадку, а їх із борту Ан-26 не було.

Його слова підтвердив і глава слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський: "Таких запитів не звучало".

Зі свого боку, льотчик-випробувач, полковник ВПС України Олександр Лиходід пояснив, що необхідності міняти режим управління не було. За його словами, у літака, який упав, була ускладнена ситуація. "Вона (ситуація) всім відома, і всі розуміють, що вона ніколи не призведе до катастрофи. Тому керівник польотів усе зробив правильно", – наголосив Лиходід.

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