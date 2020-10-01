Прикордонників, які видворили Саакашвілі з України, судитимуть

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно співробітників Держприкордонслужби України через незаконне затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі в 2018 році.

Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора України. Прикордонників звинувачують в перевищенні службових повноважень.

Розслідуванням встановлено, що колишній директор Департаменту оперативної діяльності та начальник Окремого відділу для виконання спеціальних завдань Державної прикордонної служби України організували і в лютому 2018 здійснили незаконне затримання Саакашвілі в Києві.

Після цього його примусово перемістили літаком до Польщі в порядку реадмісії.

"Що стосується інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину, розслідування триває", – сказано в повідомленні

Прикордонникам загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого 2018 року в Києві в Музейному провулку біля ресторану "Сулугуні" був затриманий експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Державна прикордонна служба та Міграційна служба України 12 лютого 2018 року видворили експрезидента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі до Польщі через порушення політиком законодавства.