"Права рука" голови КСУ навчався в одному виші з отруювачем Скрипалів

Один із суддів Конституційного суду України Олександр Литвинов закінчив той же військовий вуз, що і учасник отруєння Сергія і Юлії Скрипаль Анатолій Чепіга.

Про це свідчать дані з біографії судді на офіційному сайті КСУ. Також після цього він проходив військову службу на командних посадах (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Суддя Олександр Литвинов. КСУ

"Після закінчення в 1988 році Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища імені Рокоссовського проходив військову службу на командних посадах", – зазначається на сайті суду.

При цьому на яких саме посадах він служив, інформації немає.

Біографія Олександра Літвіінова. КСУ

Зі свого боку колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зазначає, що Литвинов є "правою рукою" глави КСУ Олександра Тупицького.

"Він призначений (президентом-втікачем Віктором) Януковичем за квотою з'їзду суддів. У Конституційному суді за очі його називають "москвич" і "смотрящий". Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. Версія про геополітичну гру руками КСУ знаходить своє підтвердження", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Військове училище в Благовєщенську. Google Maps

Лещенко наголосив, що військове училище, де навчався Литвинов і Чепіга, розташоване в Благовєщенську Амурської області, який є єдиним адміністративним центром регіону РФ і знаходиться на державному кордоні з Китаєм.

Військове училище в Благовєщенську. voinskayachast.net

"Місто Благовєщенськ є форпостом Росії на берегах Амура, захищаючи далекосхідні рубежі РФ. До кінця 1980-х років в'їзд для жителів інших регіонів СРСР в прикордонний Благовєщенськ був обмежений, в'їзд іноземців був заборонений. Для відвідин міста потрібно запрошення друзів або родичів і спеціальний пропуск", – зазначив він.

Facebook Сергія Лещенка.

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