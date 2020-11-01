'Права рука' голови КСУ навчався в одному виші з отруювачем Скрипалів

Один із суддів Конституційного суду України Олександр Литвинов закінчив той же військовий вуз, що і учасник отруєння Сергія і Юлії Скрипаль Анатолій Чепіга.

Про це свідчать дані з біографії судді на офіційному сайті КСУ. Також після цього він проходив військову службу на командних посадах (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Після закінчення в 1988 році Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища імені Рокоссовського проходив військову службу на командних посадах", – зазначається на сайті суду.

При цьому на яких саме посадах він служив, інформації немає.

Зі свого боку колишній журналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко зазначає, що Литвинов є "правою рукою" глави КСУ Олександра Тупицького.

"Він призначений (президентом-втікачем Віктором) Януковичем за квотою з'їзду суддів. У Конституційному суді за очі його називають "москвич" і "смотрящий". Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. Версія про геополітичну гру руками КСУ знаходить своє підтвердження", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Лещенко наголосив, що військове училище, де навчався Литвинов і Чепіга, розташоване в Благовєщенську Амурської області, який є єдиним адміністративним центром регіону РФ і знаходиться на державному кордоні з Китаєм.

"Місто Благовєщенськ є форпостом Росії на берегах Амура, захищаючи далекосхідні рубежі РФ. До кінця 1980-х років в'їзд для жителів інших регіонів СРСР в прикордонний Благовєщенськ був обмежений, в'їзд іноземців був заборонений. Для відвідин міста потрібно запрошення друзів або родичів і спеціальний пропуск", – зазначив він.

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