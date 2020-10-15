Генерал ЗСУ Кривонос пояснив, чому позиція України в ТКГ програшна

Позиція української делегації в Тристоронній контактній групі на сьогодні є програшною.

Таку заяву в бліцінтерв’ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив генерал Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос. "Ми завжди в положенні молодшого і того, хто виправдовується", – сказав він.

Генерал звернув увагу на тактику, яку обрала російська сторона. Росіяни завжди "говорять перші", намагаються нав’язувати свої пропозиції, натомість представники України намагаються реагувати на це.

"Ми повинні бути активними. Ми незалежна самостійна держава, яка має підтримку на міжнародному рівні. Тому наша позиція має бути значно жорсткішою", – наголосив Кривонос.

Зокрема, він нагадав про історію з інспектуванням позицій Збройних сил України в районі Шумів. На думку генерала, риторика української сторони мала б бути такою: "Ви хочете Шуми? Будь ласка. Але ми хочемо подивитися на наш Докучаєвськ і наше Дебальцеве, тому що, відповідно до Мінських домовленостей, ці два міста є українською територією".

Повну версію бліцінтерв’ю Сергія Кривоноса читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов повідомив, що Росія запропонувала підготувати нову "дорожню карту" щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.