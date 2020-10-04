Пожежі на Луганщині досі не загасили, рятувальники назвали масштаби катастрофи

Станом на ранок 4 жовтня в Луганській області триває гасіння вогню. Попередньо площа спалаху склала більше 20 тисяч гектар.

Як повідомляє пресслужба відомства, рятувальники гасять шість основних осередків займання, п'ять з яких локалізовані.

"О 19:30 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району ліквідовано ", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що авіацією ДСНС за минулу добу на лісові пожежі було скинуто 504 тонн води.

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