Пожежі на Луганщині досі не загасили, рятувальники назвали масштаби катастрофи

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Розслідування
2,8 т.

  • Рятувальники локалізували пожежу в трьох населених пунктах

  • За добу на лісові пожежі було скинуто 504 тонн води

Пожежі на Луганщині досі не загасили, рятувальники назвали масштаби катастрофи

Станом на ранок 4 жовтня в Луганській області триває гасіння вогню. Попередньо площа спалаху склала більше 20 тисяч гектар.

Як повідомляє пресслужба відомства, рятувальники гасять шість основних осередків займання, п'ять з яких локалізовані.

"О 19:30 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району ліквідовано ", – йдеться в повідомленні.

Пожежа на Луганщині

Відзначається, що авіацією ДСНС за минулу добу на лісові пожежі було скинуто 504 тонн води.

Ліквідація вогню
Гасіння вогню на Луганщині
Пожежі в Луганській області

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