Пожежі на Луганщині досі не загасили, рятувальники назвали масштаби катастрофи
Рятувальники локалізували пожежу в трьох населених пунктах
За добу на лісові пожежі було скинуто 504 тонн води
Станом на ранок 4 жовтня в Луганській області триває гасіння вогню. Попередньо площа спалаху склала більше 20 тисяч гектар.
Як повідомляє пресслужба відомства, рятувальники гасять шість основних осередків займання, п'ять з яких локалізовані.
"О 19:30 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району ліквідовано ", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що авіацією ДСНС за минулу добу на лісові пожежі було скинуто 504 тонн води.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Луганській області в кількох районах загорілися ліси.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 146 осередків, з них 1 жовтня 116 було ліквідовано.
У Станично-Луганської РДА повідомили, що ситуацію з гасінням пожеж ускладнило наявність безлічі вибухонебезпечних предметів, які детонують від високої температури.
Станом на ранок 1 жовтня пожежі підійшли до лінії розмежування.
Збройні формування Росії на Донбасі в ніч на четвер, 1 жовтня, здійснили обстріл лісового масиву. В результаті виник ще один осередок пожежі в Луганській області.
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