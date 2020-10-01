Кількість жертв масштабних пожеж на Луганщині зросла
Площа пожеж на Луганщині склала понад 11 тисяч гектарів
У зону ураження потрапив 31 населений пункт
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про відкриття кримінальних проваджень
У четвер, 1 жовтня, кількість загиблих у масштабних пожежах у Луганській області зросла до 11 осіб (раніше було відомо про дев'ять).
Такі дані станом на 19:00 наведені на сайті Офісу генпрокурора України. Причини НП поки не встановлені.
Пресслужба зазначила, що 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доставлені в медустанови для надання першочергової допомоги.
"Загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежами, встановлюється", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через займання у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У Луганській області в кількох районах загорілися ліси.
Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 146 осередків, із них 1 жовтня 116 було ліквідовано.
У Станично-Луганській РДА повідомили, що ситуацію з гасінням пожеж ускладнила наявність безлічі вибухонебезпечних предметів, які детонують від високої температури.
Станом на ранок 1 жовтня пожежі підійшли до лінії розмежування.
Збройні формування Росії на Донбасі в ніч на четвер, 1 жовтня, здійснили обстріл лісового масиву. У результаті виник іще один осередок пожежі в Луганській області.
Арсен Аваков припустив, що до можливих підпалів можуть бути причетні бойовики.