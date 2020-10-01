Кількість жертв масштабних пожеж на Луганщині зросла

У четвер, 1 жовтня, кількість загиблих у масштабних пожежах у Луганській області зросла до 11 осіб (раніше було відомо про дев'ять).

Такі дані станом на 19:00 наведені на сайті Офісу генпрокурора України. Причини НП поки не встановлені.

Пресслужба зазначила, що 17 постраждалих з опіками та отруєнням чадним газом доставлені в медустанови для надання першочергової допомоги.

"Загальна кількість постраждалих, загиблих і розмір збитку, заподіяного пожежами, встановлюється", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через займання у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

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