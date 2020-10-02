Посаду Фокіна в ТКГ скасують, Яроша не призначать, – Гармаш

Посаду "другого першого заступника" голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), яку обіймав Вітольд Фокін, буде скасовано.

Призначення на цю посаду екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша малоймовірне. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Щодо Яроша питання не обговорювалося. Мені здається, Ярош прекрасно розуміє, що його призначення в делегацію малоймовірне. Ба більше, мені здається, вакансій немає. Цю посаду буде скасовано, і це правильно", – зауважив він.

Водночас Гармаш сказав, що в ТКГ потрібен спікер. "Спікер потрібен хоча б тому, що дуже багато часу займають коментарі у ЗМІ. І не завжди ЗМІ розуміють різницю між приватною думкою Гармаша і позицією делегації", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, дипломат Маркіян Лубківський, якого називають кандидатом на посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, раніше вже був присутній на її засіданні.