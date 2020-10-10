Портников: вихід з 'Мінську' – це українські прапори над Донецьком

Україна зможе вийти з мінського формату лише за умови, якщо керівництво країни ухвалить рішення про суто воєнний шлях звільнення окупованих територій.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портников. "Вихід з мінського формату – коли ми побачимо українські війська в Луганську і Донецьку, і український прапор українськими солдатами піднімається над центральною площею Донецька, Луганська. А потім – Сімферополя, Ялти", – наголосив він.

Журналіст визнав, що українська влада не піде на такий крок, оскільки він призведе до величезних жертв, а також загрожуватиме прямим військовим зіткненням з Росією. "Це можливість появи російських військ в Одесі, в Харкові, а може навіть десь на підступах до Києва", – припустив Портников.

Таким чином, на його думку, на сьогодні мінський формат є єдиним мирним варіантом вирішення проблеми Донбасу. Окрім того, він дає можливість західним партнерам України вимагати від Росії виконання Мінських угод та підстави для запровадження санкцій проти країни-агресора.

Повну версію бліцінтерв’ю з Віталієм Портниковим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny заявив, що Україна зацікавлена у встановленні миру на Донбасі, однак ключові кроки для цього має зробити Росія.