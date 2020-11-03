Українські представники в ТКГ натякнули про наслідки за поранення воїна ЗСУ на Донбасі

Після порушення режиму припинення вогню на Донбасі 3 листопада і поранення воїна ЗСУ українська сторона в Спільному центрі контролю та координації припинення вогню і стабілізації обстановки (СЦКК) направила письмову ноту в СММ ОБСЄ.

Про це у Facebook повідомила делегація України в Тристоронній контактній групі. Крім того, в ТКГ нагадали "охочим постріляти", що 3 листопада Україна святкує День ракетних військ та артилерії Збройних сил.

"Сьогодні вдень противник з автоматичного гранатомета обстріляв позиції одного з наших з'єднань ув районі Новолуганського, в результаті чого один військовослужбовець ЗС України отримав осколкові поранення... Відразу після події, за допомогою коордінаційного механізму, був встановлений режим тиші", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з порушенням українські представники в СЦКК направили письмову ноту, також інцидент буде обговорюватися під час наступного засідання ТКГ.

"Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може привести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні в "нормандському" форматі", – написали українські дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку вівторка, 3 листопада. Один військовослужбовець об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.

2 листопада озброєні формування Російської Федерації також два рази порушили режим "тиші".