Поліція викрила масштабну схему підкупу виборців на окрузі Ляшка. Фото і відео

Увечері 2 жовтня в місті Бахмач Чернігівської області поліція викрила схему організації підкупу виборців на довиборах до Верховної Ради на окрузі №208.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Нацполіції, під час проведення обшуку в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлено гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у народні депутати (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

Обшук був проведений у межах розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального Кодексу України – підкуп виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

За інформацією кандидата по 208-му округу, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, масштабну сітку підкупу виборців для партії "Наш край" і їхнього ймовірного кандидата організували начальник Бахмацького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Онищенко Василь Васильович, 24.03.1964 р.н. разом із Папілєвою Іриною Михайлівною, 17.02.1986 р.н.

Виявити причетних у підкупі виборців вдалося завдяки злагодженим діям управління карного розшуку, слідчого управління та Бахмацького відділення поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців. Тривають слідчі дії.

У Бахмачі проведено обшук в автомобілі чиновника cn.npu.gov.ua

Під час обшуку виявлено гроші та списки виборців cn.npu.gov.ua

Вилучено списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень Facebook Олега Ляшка

Викрито масштабну сітку підкупу виборців для партії "Наш край" Facebook Олега Ляшка

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня, в один день із місцевими виборами. Попереднього парламентаря від цього округу Валерія Давиденка знайшли мертвим 23 травня.