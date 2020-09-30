Поліція – про розстріл родини на Львівщині: діти намагалися втекти від мами з рушницею

У поліції розкрили подробиці вбивства жінкою у Львівській області двох своїх дочок, після якого вона наклала на себе руки.

Про нові деталі трагедії розповіли в сюжеті ТСН з посиланням на інформацію з поліції. 38-річна жінка стріляла дітям в голову з мисливської рушниці.

Дівчатка померли відразу. Це сталося близько опівночі. За інформацією журналістів, діти ще не спали і навіть намагалися врятуватися і тікали від мами.

Після вбивства двох дочок жінка вистрілила собі в голову. Постріли чули інші відпочивальники, вони і викликали поліцію.

"Жінка, яка жила в цьому будинку, здійснила вогнепальне поранення своїх дочок в область голови, від нанесених поранень вони померли на місці, після чого скоїла самогубство, вистрілила собі в голову", – розповів начальник Старосамбірського відділення поліції Сергій Захарчик.

Поліція підозрює саме жінку у вбивстві дівчаток і подальшому самогубстві, тому що всі постріли були зроблені з однієї мисливської рушниці, яка була поруч з жінкою. Чи зареєстровано рушницю і якщо так, то на кого – слідчі не розголошують.

Поки невідомі і мотиви злочину. Чи мала жінка психологічні проблеми і чи стояла десь на обліку, також не розголошують.

Місцеві жителі в основну версію слідства про самогубство не надто повірили.

Про це написали Факти з посиланням на слова односельця загиблої Степана. Він розповів, що жінку звали Юліаною і вона мала хороший дохід від сімейного бізнесу.

"Юліана з батьками приїхала у Велику Волосянку років п'ять тому, напевно. Купили кілька ділянок, почали будуватися. Вони ставку робили на відпочинок з лижними прогулянками. Туристів у них завжди було багато. Одні їдуть – інші заселяються. Знаю, одна сім'я з Німеччини в "Каскад" два роки поспіль приїздила", – сказав чоловік.

За його словами, Юліана з дочками жила на базі, поки не почався зимовий сезон.

"Що я можу сказати про них? Тихі, спокійні, привітні. Дівчата гарні, з усіма віталися. Якщо чесно, то я в самогубство не вірю. Тут щось інше сталось", – підкреслив місцевий житель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Волосянці Львівської області сталася трагедія. Мати, власниця готелю, вбила своїх дочок, а потім наклала на себе руки.