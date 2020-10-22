Побиття героя-диверсанта у Києві: названо прізвище другого нападника і деталі справи

Другим нападником, який брав участь у побитті ветерана АТО Івана Дєєва у Києві, є Павло Степанченко.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він також розкрив деякі подробиці і про іншого учасника подій – Свиридова.

Він уточнив, що, за даними поліції, Юрій Свиридов (раніше повідомлялося, що йдеться про Ігоря Свиридова) чотири рази був засуджений за тяжкі злочини.

"З грудня 2000-го по грудень 2010 року Свиридов відбував термін за вбивство – стаття 93 КК (старого кодексу). Також він був засуджений за статтею 86 – розбій з метою викрадення. Також був засуджений за статтею 142 – розбій. Також був засуджений за статті 143 – шахрайство. За порушення правил дорожнього руху Свиридов притягувався до адмінвідповідальності у 2015 році і тричі в 2020 році за статтею 122 кодексу адміністративних правопорушень", – написав Бутусов.

Він додав, що другий нападник – Павло Степанченко, 1981 року народження, з села Петровської Чернігівської області, який проживає у Києві на Ружинської. "Вісім разів був підозрюваним або засудженим у кримінальних злочинах. Правда, на відміну від Свиридова – за дрібними. Шахрайство, зберігання, наркотиків, хуліганство у стані сп'яніння", – додав журналіст.

Також Бутусов розповів, що під час нападу на Дєєва постраждала і його дружина, яка отримала перелом фаланги пальця. "Дружину Івана нападники відкинули на землю, у неї перелом фаланги пальця. Ржали і відчували себе дуже радісно і впевнено", – зазначив він.

За даними журналіста, один з нападників подав заяву в поліцію. Він звинуватив Дєєва, що той нібито напав на нього першим.

При цьому Бутусов розповів, що Дєєв є одним з невизнаних героїв війни на Донбасі.

"У 2014 році він пішов на війну добровольцем, потрапив на службу в 8-й полк спецназу і був покинутий для поведінки диверсій в тил противника – Луганськ. А 4 лютого 2017 року солдат Дєєв спільно з майором 8-го полку Сергієм Іванчуком здіснили видатний подвиг – в центрі Луганська вони встановили радіокеровану міну під автомобіль начальника штабу народної міліції "ЛНР", одного з ватажків луганських терористів Олега Анащенка. Вибух розірвав Анащенка разом з водієм на шматки", – зазначив журналіст.

"На жаль, незабаром після цього успіху Іванчука і Дєєва схопили. Оскаженілі терористи піддали їх нелюдським тортурам. В результаті багаторазових катувань електрострумом Дєєв отримав інсульт і важку травму серця. В результаті трьох важких травм у Івана в голові утворилася кіста. Івану вибили 20 зубів. У нього порушення мови, заїкання. він провів в підвалах луганських тюрем 2 роки і 10 місяців – в 2019 році він був врятований з полону завдяки обміну, проведеним президентом Зеленським", – додав Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасника війни на Донбасі побили двоє чоловіків після того, як він зробив зауваження водієві BMW. Останній також протаранив авто АТОшника.

Пізніше з'ясувалося, що напад здійснили вихідці з Донецька.