Після вибуху під Харковом у десяти населених пунктах вимкнуть газ. Список

Після вибуху на території газопереробної станції в селі Березівське Дергачівського району Харківської області газопостачання тимчасово вимкнуть 10 населеним пунктам.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у середу, 28 жовтня. Його слова навела пресслужба ОДА.

Він зазначив, що внаслідок НП без газу залишилися 3500 осіб. Тимчасово без газопостачання залишаться жителі таких населених пунктів: с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, м. Південне, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова.

Кучер підтвердив, що внаслідок НП загинуло двоє людей, а ще десять – отримали травми. "Усі отримають медичну і матеріальну допомогу", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, 15 вересня в районі Чабанів Київської області трапився розрив газової труби, яка постачає російський газ до ЄС.