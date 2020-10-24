Після катастрофи Ан-26 начальника Харківського університету Повітряних сил Туринського відсторонили: Зеленський чекає звіт

У п'ятницю, 23 жовтня, Міністерство оборони України відсторонило генерал-майора Олександра Туринського з посади начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба до остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака АН-26Ш.

Як повідомляється, робота урядової комісії на чолі з віце-прем'єром Олегом Уруським триває. Напередодні він повідомив, що причини катастрофи вже встановлені, і на наступному засіданні Кабінету міністрів України вони будуть викладені.

"На технічні неполадки наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів по забезпеченню безпеки", – розповів віцепрем'єр про перші результати роботи комісії, звіту якої чекають і в Офісі президента України.

Коментуючи це рішення, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер подякував президенту Володимиру Зеленському і уряду за те, що вони тримають під контролем розслідування катастрофи. Кучер в черговий раз вказав на необхідність залучення до відповідальності винних у загибелі 26 українських курсантів і офіцерів.

"Переконаний, що винні в цій трагедії повинні бути названі і покарані українським судом. Так не повинно бути, щоб винні в загибелі наших курсантів та офіцерів уникли відповідальності і справедливого покарання за свої дії або бездіяльність", – написав Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook.

Тим часом сам Олександр Туринський пішов на лікарняний, і зараз обов'язки начальника університету тимчасово виконує його заступник.

За даними видання Kharkiv Today, генерал Туринський використовує адміністративний ресурс на місцевих виборах в Харкові. Так, на цьому тижні іногородні першокурсники військового вузу ХНУВС масово міняли місце прописки на Шевченківський район міста. "Ми змінюємо прописку, щоб проголосувати за конкретного кандидата", – розповіли курсанти Туринського журналістам.