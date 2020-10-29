Підозрюваних у тортурах і зґвалтуванні в Кагарлику можуть відпустити – адвокатка

Звільнення з-під варти підозрюваного у зґвалтуванні та катуванні в Кагарлицькому поліцейському відділку свідчить про те, що потенційно й інших фігурантів можуть відпустити.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла адвокатка потерпілої Злата Симоненко. За її словами, рішення суду ще немає, як і аргументації судді щодо його ухвалення, пише ТСН.

"...До цього часу судді ухвалювали рішення щодо необхідності тримання під вартою, бо є ризики тиску на свідків, потерпілу та її родичів, а також знищення речових доказів", – уточнила юристка.

Вона наголосила, що її підзахисна досі перебуває під охороною.

"Правоохоронці довгий час займали авторитетний рівень у районі. Саме тому їхнє звільнення є підставою для того, що можуть з'явитися спроби впливу на потерпілу та її родину. Крім того, під час затримання поліцейські говорили: у разі їхнього звільнення з-під варти зроблять усе, щоб вона не дала покази в суді. А її свідчення в суді будуть ключовими для притягнення винних осіб до відповідальності", – наголосила адвокатка.

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