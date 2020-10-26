Під Житомиром дівчина на іномарці на смерть збила пенсіонерку. Фото

Увечері 25 жовтня, близько 18:15, на автошляху Київ – Чоп в селі Іванівці Житомирського району 22-річна житомирянка на смерть збила 66-річну пенсіонерку.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області, дівчина була за кермом Chevrolet Cruze. Рухаючись у напрямку обласного центру, вона здійснила наїзд на літню жінку, яка перетинала проїжджу частину. У результаті ДТП остання загинула на місці події.

За даними правоохоронців, нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Постраждала в ДТП під Житомиром померла на місці події. Пресслужба ГУ НП в Житомирській області

"Поліцейські звертаються до водіїв із закликом суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та заходів безпеки під час кермування. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв’язку з настанням осінньої пори. Слизьке полотно, ранні сутінки, туман і опади – додаткові фактори ризику потрапляння у ДТП, тож будьте уважними та обережними", – закликали водіїв поліціянти.

Крім того, вони нагадали, що необхідно обирати таку швидкість руху, аби мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Дівчина за кермом Chevrolet Cruze збила на смерть пенсіонерку. Пресслужба ГУ НП в Житомирській області

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