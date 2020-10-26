Під Житомиром дівчина на іномарці на смерть збила пенсіонерку. Фото

Увечері 25 жовтня, близько 18:15, на автошляху Київ – Чоп в селі Іванівці Житомирського району 22-річна житомирянка на смерть збила 66-річну пенсіонерку.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області, дівчина була за кермом Chevrolet Cruze. Рухаючись у напрямку обласного центру, вона здійснила наїзд на літню жінку, яка перетинала проїжджу частину. У результаті ДТП остання загинула на місці події.

За даними правоохоронців, нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

"Поліцейські звертаються до водіїв із закликом суворо дотримуватися Правил дорожнього руху та заходів безпеки під час кермування. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв’язку з настанням осінньої пори. Слизьке полотно, ранні сутінки, туман і опади – додаткові фактори ризику потрапляння у ДТП, тож будьте уважними та обережними", – закликали водіїв поліціянти.

Крім того, вони нагадали, що необхідно обирати таку швидкість руху, аби мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

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