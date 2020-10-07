Під Запоріжжям чоловік до смерті забив молоду дружину

У Великобілозерському районі Запорізької області чоловік під час сімейної сварки побив до смерті свою молоду дружину.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, лікарі протягом 12 годин боролися за життя жінки.

"Трагедія трапилася 5 жовтня приблизно о 20:00. 34-річний чоловік під час сварки побив 24-річну дружину. Дівчина була госпіталізована до лікарні 6 жовтня о 9.00, але вже о 21.00 вона померла фактично на руках у лікарів", – розповіло джерело.

Поліція встановлює всі деталі події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Сокирянському районі Чернівецької області 6 жовтня знайшли оголене тіло місцевої жительки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень.