Під Одесою трапилася ДТП з 7 постраждалими, серед них – діти. Фото

У Біляївському районі Одеської області вранці 17 жовтня трапилася аварія на об'їзній дорозі, біля Конюшинового мосту. Зіштовхнулися Mercedes і "Таврія".

В результаті постраждали семеро людей, двоє з яких діти одного і 12 років, повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, 31-річний водій "Таврії", виїжджаючи з заправки на об'їзну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes, який рухався "головною".

Всі постраждалі були доставлені в медичні установи з травмами різного ступеня тяжкості.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 16 жовтня на Подолі в Києві трапилася велика ДТП за участю вантажівки-бетономішалки і п'яти легкових автомобілів. Постраждали дві людини – перехожі, які знаходилися в момент події на Лук'янівській.