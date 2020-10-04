У ЗСУ висловилися про версію теракту в катастрофі Ан-26 у Чугуєві
Версія теракту й зовнішнього втручання в літак Ан-26, який розбився в Харківській області, найменш вірогідна.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак, за його словами, цю можливість слідство не виключало.
"Версія теракту повинна мати місце, але вона найменш, напевно, імовірна, оскільки вже зібрано достатньо матеріалу. Ми повинні дочекатися офіційної версії. Як представник командування Повітряних сил я не можу говорити про результати", – відповів військовий на запитання ведучої.
Він додав, що командування Повітряних сил ЗС України показало схему посадки літаків Ан-26.
"Ми помістили візуалізацію схеми військового аеродрому, як сталася ця ситуація, на якій відстані були літаки (Ан-26, що розбився, і ще один літак, який утой момент заходив на посадку, – ред.) один від одного", – сказав Ігнат.
Військовий зазначив, що на аеродромі були також два вертольоти, які звільнили місце, щоб навчальні літаки могли приземлитися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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