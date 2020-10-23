Озвучені остаточні висновки комісії з розслідування катастрофи Ан-26 ЗСУ

Урядова комісія встановила причини катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України 25 вересня в Харківській області.

В інтерв'ю "РБК-Україна" голова комісії, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що їхня робота на цьому завершується.

Міністр і віцепрем'єр додав, що 22 жовтня був схвалений попередній звіт про результати розслідування. Документ буде оприлюднено на засіданні уряду 28 жовтня.

Так, Уруський заявив, що були виявлені системні порушення в організації польотів. "Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія", – пояснив він.

Серед низки причин є і помилки пілотів, і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури"). Уруський додав, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не мала привести до падіння літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, а й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту", – констатував він.

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