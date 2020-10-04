На Донбасі помер комбат "ЛНР" "Лєший". Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
1,6 т.
Помер терорист ЛНР Лєший

На Донбасі 3 жовтня, імовірно від COVID-19, помер терорист "ЛНР" Олексій Павлов (позивний "Лєший").

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він посилається на пости посібників терористів у забороненій в Україні соцмережі.

Зазначається, що в найманця РФ була двостороння пневмонія. "Пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан.

Олексій Павлов.
Про смерть комбата повідомили посібники терористів.

Павлов був першим командиром спеціального батальйону бойовиків "ЛНР". Він внесений до бази даних волонтерського сайту "Миротворець".

Сторінка "ЛНРівця" на "Миротворці".
Попередня причина смерті – коронавірус.
Повне повідомлення Анатолія Штефана в Telegram.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували чергових двох терористів "Л/ДНР" – Ігоря Говоруху на прізвисько "Гавр" і Романа "Джокера" Острикова.

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