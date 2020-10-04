На Донбасі помер комбат "ЛНР" "Лєший". Фото

На Донбасі 3 жовтня, імовірно від COVID-19, помер терорист "ЛНР" Олексій Павлов (позивний "Лєший").

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він посилається на пости посібників терористів у забороненій в Україні соцмережі.

Зазначається, що в найманця РФ була двостороння пневмонія. "Пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан.

Павлов був першим командиром спеціального батальйону бойовиків "ЛНР". Він внесений до бази даних волонтерського сайту "Миротворець".

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували чергових двох терористів "Л/ДНР" – Ігоря Говоруху на прізвисько "Гавр" і Романа "Джокера" Острикова.