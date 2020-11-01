Політув'язненого ексохоронця Яроша побили в колонії РФ

Незаконно засудженого в Росії колишнього охоронця екслідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександра Шумкова побив охоронець колонії.

Про це на своїй сторінці у Facebook 1 листопада повідомила тітка ув'язненого Людмила Шумкова. За яких обставин стався інцидент, вона не знає.

Жінка переконана, що всі дії правоохоронних органів РФ спрямовані на провокації, щоб відкрити ще одну кримінальну справу проти Олександра.

За її словами, російські правоохоронці під час зустрічей із Шумковим у колонії неодноразово говорили йому, що "живим із території РФ він може не виїхати і що їм невигідно його відпускати в Україну".

"[Спецслужби] навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. З огляду на те, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, і те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, швидше за все, будуть посилюватися", – додала вона.

Шумкова попросила Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову звернути увагу на ситуацію.

Нагадаємо:

За інформацією СК РФ, у серпні 2017 року Шумкова затримали російські прикордонники на автомобільному пункті пропуску "Троєбортне" в Севському районі Брянської області при спробі в'їзду в Росію.

При цьому в Україні про те, що він знаходиться в СІЗО в РФ, стало відомо тільки через місяць. Сам Шумков стверджує, що його викрали на території України.

У грудні 2018 року російський суд засудив його до 4 років колонії за участь у "Правому секторі".

За даними звинувачення, він із 17 листопада 2014 до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка нібито була "направлена проти інтересів Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медіакоординатор "Кримської солідарності", цивільний журналіст і блогер Наріман Мемедемінов вийшов на свободу з російського ув'язнення, відбувши 2,5 року покарання за "заклики до тероризму" в Криму.