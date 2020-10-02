Окупанти збільшили на Донбасі кількість найманців РФ і боєприпасів – розвідка

Російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Про це повідомили в пресцентрі Міністерства оборони України. Відповідні дані надало Головне управління розвідки.

За останню декаду вересня через неконтрольовані Україні ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним транспортом близько 3,5 тис. тонн пального, п'ять вагонів з боєприпасами, в т.ч. з артилерійськими системами.

Крім того, для комплектування особовим складом з'єднань і частин окупаційних військ продовжують прибувати найманці – громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі вкотре порушили перемир'я і обстріляли 1 жовтня позиції ООС з гранатометів різних систем. На щастя, провокації ворога не призвели до втрат і пораненим в рядах захисників України.