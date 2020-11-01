Окупанти на Донбасі запустили безпілотник до позицій ЗСУ

Збройні формування Росії на Донбасі 1 листопада один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши безпілотний літальний апарат.

Він перетнув лінію розмежування в районі Водяного Донецької області, повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook.

Українські військові за допомогою засобів радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника.

"З початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, на Приазов'ї, в районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", – зазначили в штабі ООС.

Протягом доби обстрілів з боку противника не зафіксовано, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник застосував протитанковий ручний гранатомет.