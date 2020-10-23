Окупанти на Донбасі почали збори і тренування резервістів – розвідка

Юрій Сергієнко Розслідування 19:09, 23.10.2020

Окупанти на Донбасі почали перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводять мобілізаційні збори з резервістами.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік проводиться з 19 жовтня, повідомляється на сайті відомства.

"З 19 жовтня в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік. В рамках даного заходу на полігонах на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, в тому числі в нічний час. Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводить мобілізаційні збори з резервістами", – йдеться в повідомленні.

Розвідка уточнює, що контролює підсумкову перевірку комісія Південного військового округу Збройних сил Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ГУР Міноборони, окупаційні адміністрації активізували пропагандистську роботу серед населення Донбасу щодо проходження військової служби в лавах російсько-окупаційних військ.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зеленський назвав лікування COVID-19 в Україні одним із найкращих у Європі

"Слуга народу" в Бердянську об'єдналася із "За майбутнє" й "Опоблоком"

Пачка цигарок за 200 грн: як і чому злетять ціни на тютюнові вироби в Україні

Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

"Слуга народу" прозрів після поїздки на Донбас та визнав, що стріляють щодня