Окупанти на Донбасі почали збори і тренування резервістів – розвідка

Окупанти на Донбасі почали перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводять мобілізаційні збори з резервістами.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік проводиться з 19 жовтня, повідомляється на сайті відомства.

"З 19 жовтня в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік. В рамках даного заходу на полігонах на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, в тому числі в нічний час. Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводить мобілізаційні збори з резервістами", – йдеться в повідомленні.

Розвідка уточнює, що контролює підсумкову перевірку комісія Південного військового округу Збройних сил Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ГУР Міноборони, окупаційні адміністрації активізували пропагандистську роботу серед населення Донбасу щодо проходження військової служби в лавах російсько-окупаційних військ.